أطباء يحذرون من وضع ” المكياج ” أثناء التمرين

متابعات(صدى):

يؤكد الأطباء على وجود مخاطر لممارسة التمارين الرياضية مع وجود ” مكياج” بالوجه ، لما يسببه من مشكلات وأضرار كثيرة.

وأوضح الأطباء أه أثناء التمرينات الجسم يتعرق وتتفتح مسام البشرة بينما تغطيها طبقة من مستحضرات التجميل، وتنحصر الشوائب، وتتراكم الأوساخ على المسام مكونة البثور السوداء.

وأكد الأطباء أن العرق يحتاج للتبخر، لتبريد الجسم وتخليصه من الشوائب، ولكن منع هذه العملية بإغلاق المسامات، يمكن أن يسبب فرط نمو الميكروبات مثل بكتيريا حب الشباب.

لذا عليكِ إزالة مستحضرات التجميل قبل بدء التمارين الرياضية ثم غسل الوجه مرة أخرى بعد الانتهاء.