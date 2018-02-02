” سيارات “جوائز محفزة للجمهور وفعاليات للأطفال بمهرجان اعتزال فؤاد أنور
أكد أسطورة المنتخب الوطني ونادي الشباب فؤاد أنور، أن كرنفال الإعتزال اليوم، سيكتمل بوجود الجمهور، مشيرًا إلى وجود جوائز محفزة للجمهور.
وأشاد أنور بجهود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وإعطائه فرصة للجميع بالحضور للمهرجان مجاناً، مؤكدًا أن ذلك يحدث لأول مرة.
وقال أنور : ” هناك جوائز محفزة للجمهور حوالي 5 سيارات ، بالإضافة إلى فعاليات مخصصة للأطفال والعائلات “.
الهيئة العامة للرياضة تدعو الجماهير لحضور مباراة #اعتزال_فؤاد_أنور قائد المنتخب السعودي السابق، والمقامة بين نادي #الشباب السعودي مع عدد من نجوم السعودية ونادي الأهلي المصري مساء غدٍ الجمعة في استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، و سيكون الدخول للعائلات والأفراد مجاناً pic.twitter.com/Op84hwM7BP
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١ فبراير، ٢٠١٨
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