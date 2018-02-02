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” سيارات “جوائز محفزة للجمهور وفعاليات للأطفال بمهرجان اعتزال فؤاد أنور

” سيارات “جوائز محفزة للجمهور وفعاليات للأطفال بمهرجان اعتزال فؤاد أنور
نواف السالم(صدى):

أكد أسطورة المنتخب الوطني ونادي الشباب فؤاد أنور، أن كرنفال الإعتزال اليوم، سيكتمل بوجود الجمهور، مشيرًا إلى وجود جوائز محفزة للجمهور.

وأشاد أنور بجهود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وإعطائه فرصة للجميع بالحضور للمهرجان مجاناً، مؤكدًا أن ذلك يحدث لأول مرة.

وقال أنور : ” هناك جوائز محفزة للجمهور حوالي 5 سيارات ، بالإضافة إلى فعاليات مخصصة للأطفال والعائلات “.


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