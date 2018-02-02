 بالصور..أول فتاة سعودية تروض الخيول

متابعات(صدى):

عملت فتاة سعودية تدعى ” دانة القصيبي “، متخرجة في جامعة بإنجلترا ،في مجال ترويض وتدريب الخيول، وتعليم رياضة اليوجا.

وأعربت القصيبي عن رغبتها في إنشاء ملاجئ للحيوانات الضالة المشردة في الشوارع، قائلة : ” إن الرفق بالحيوان من أسمى معاني الإنسانية “.

وأوضحت أنها تعمل في مجال ترويض وتدريب الخيول وتعليم رياضة اليوغا، وقد تخرجت في جامعة بإنجلترا تخصص التعليم وعروض مسرحية، وارتبط حبها للحيوانات وخاصة الخيل منذ الصغر.

وقالت: ” التعايش مع الخيول ومعرفه لغتها يجعلك إنسانا متفهما وحساسا وتنمي لديك مشاعر الإنسانية تجاه الآخرين “.