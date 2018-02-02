إصابة 8 مدنيين في باكستان برصاص القوات الهندية

اسلام اباد(صدى):

أعلن مسؤولون باكستانيون عن إصابة ثمانية مدنيين بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح مسئول الشرطة في الشطر الخاضع للسيادة الباكستانية من إقليم كشمير راجه عرفان سليم في تصريح صحفي اليوم, أن القوات الهندية استمرت طيلة الليلة الماضية في قصف قرى باكستانية في قطاع “كوتلي” القريب من الخط الفاصل مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأضاف أن السلطات المحلية قامت بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.