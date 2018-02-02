بلدية الشوقية تضبط 107 كرتون مواد غذائية منتهية الصلاحية

نايف السالم(صدى):

توجهت بلدية الشوقية إلى منزل عشوائي يقوم صاحبه بالذبح في موقع غير مخصص وفي العراء ودون توفر أدنى الاشتراطات الصحية.

وتمكنت البلدية من ضبط مواد غذائيه مخزنة بطرق غير صحية ومنتهية الصلاحية ،مصادرة حوالي 107 كرتون مواد غذائيه وخضار منتهية الصلاحية.

جاء ذلك بعد أن تلقت عمليات أمانة مكة (940) بلاغا عن وجود أشخاص يقومون بالذبح العشوائي للمواشي في أحد الأحياء الشعبية ،وعلى الفور تم توجيه البلاغ لبلدية الشوقية الفرعية التي يقع الحي في نطاقها لمباشرة الحالة واتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية أن مراقبي البلدية جاهزون على مدار الساعة للقيام بواجبهم في القضاء على مثل هذه المخالفات وإبعاد كل مايمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.