سيدة تقود سيارتها منذ 47 عاما بدون رخصة..والشرطة تتفاجأ

باريس(صدى):

في واقعة غريبة، فوجئت قوات الدرك الفرنسية بمواطنة تقود سيارتها منذ 47 عاما بدون رخصة، ولم يتم إيقافها من قبل.

وتم اكتشاف الأمر في مدينة إيندر إي لوار، بغرب فرنسا، حيث لاحظ أحد رجال الدرك سيدة تتحدث بالهاتف أثناء القيادة، فانطلقت القوات خلف سيارتها وطلبوا منها تقديم أوراقها الرسمية وهي رخصة القيادة ورخصة السيارة.

وصعقت القوات حينما اعترفت لهم السائقة أنها تقود منذ 47 عاما بدون رخصة، وأنها لم تمر أبدا بأي اختبارات للحصول على رخصة، ولم يتم إيقافها من قبل لطلب رخصتها.

وقامت السلطات بتوجيه ثلاث مخالفات ،وهي التحدث في الهاتف بينما تقود، والقيادة بدون رخصة وعدم استخراج رخصة.