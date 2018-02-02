تفاصيل المؤتمر الصحفي لمباراة اعتزال فؤاد أنور

ماجد محمد(صدى):

انتهى المؤتمر الصحفي لمباراة اعتزال فؤاد أنور أسطورة المنتخب الوطني ونادي الشباب ، بحضور مدرب فريق الأهلي المصري حسام البدري.

ورفع أنور خلال المؤتمر شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على ما يحظى به كافة لاعبو كرة القدم والرياضيون في المملكة من اهتمام كبير ودعم لا محدود.

وأوضح أن سبب اختيار النادي الأهلى لمباراة اعتزاله، يرجع إلى أنه أفضل الأندية العربية والإفريقية، ولديه لاعبون علي مستوى عالٍ.

وقال : ” أتمنى أن نقدم غدًا مباراة تليق باسم النادي الأهلي، الذي يُعد أفضل الفرق العربية والإفريقية، من خلال البطولات التي حققها، ونقدم لمحة تعكس حالة العلاقة القوية بين مصر والسعودية “.

وأضاف ” سنظل أشقاء إلى الأبد، وأنا مُكلف ومسئول عن البعثة، وسنلبي متطلباتهم كافة “.

كما لفت إلى أهم لاعبي كرة القدم في جيله ، قائلًا ” أهم 5 لاعبين بالنسبة لي من جيلي: فهد المهلل ، سعيد العويران ، سامي الجابر ، وليد الطرير، خالد الرويحي ، بالإضافة إلى سالم سرور “.

من جانبه حفزت الهيئة العامة للرياضة مُحبي وعُشاق كرة القدم في المملكة، من أجل حضور مهرجان اعتزال الأسطورة فؤاد أنور المُقرر إقامته، يوم غدٍ الجمعة، أمام النادي الأهلي المصري ، حيث سيكون الحضور مجانًا بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وأوضحت الهيئة أن البوابات المخصصة لدخول العائلات للماراة وهي البوابات 5، 6، 28، 43.