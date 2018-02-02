خادم الحرمين يكرم ” علي فالح ” أصغر موهبة في التعليق على سباقات الهجن

محمود البلوي(صدى):

كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده أمس الخميس، علي فالح مظهر البلوي أصغر موهبة في التعليق على سباقات الهجن بمنطقة الخليج، والذي يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً.

جاء ذلك خلال الرعاية السنوية الكريمة للحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل لهذا العام في القرية السعودية للإبل بالصياهد الجنوبية بمدينة الرياض.

كان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، حرص على تقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، لحضوره حفل تكريم الفائزين بالمهرجان.