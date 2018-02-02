اليابان تصنع ” آيس كريم ” لا يذوب في الأجواء الحارة

طوكيو(صدى):

توصلت دراسة يابانية حديثة، إلى إمكانية إجراء تعديل على خصائص الآيس كريم، تجعله يصبح أكثر صلابة، مقاومًا لدرجات الحرارة العالية.

وأوضح فريق البحث أنه بإجراء تعديل محدد، يصبح الـ “آيس كريم” أكثر صلابة وغير قابل للذوبان، حتى في أشد الأيام حرارة، وذلك من خلال مركب البوليفينول الذي يتميز بخصائص تساعد على منع الماء أو الزيت من الانفصال، وبقاء الشكل الاولى للأيس كريم حتى في درجة حرارة تصل 40 درجة مئوية.

وتعود بداية تلك الفكرة إلى الفترة التي تلت الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011، حيث تجنب الكثير من الناس شراء الفراولة المشوهة التى تم زرعها فى منطقة تأثرت بالزلازل.

وقرر مركز تطوير الابحاث العلاجية البيولوجية اليابانى بدلا من إهدار الأعداد الكبيرة من الفراولة المزروعة، يمكن محاولة ايجاد سبيل لاستخدام مركب البوليفينول الكيميائى المتوافر بها.

و طلب المركز من شيف متخصص فى الحلويات صنع “أكلة” تحتوى على هذا المركب، لينجح في إضافة هذا المركب إلى الآيس كريم، وكانت النتيجة أنه مع زيادة كمية البوليفينول، زادت أيضا صلابته.