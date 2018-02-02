مذكرة تفاهم بين أرامكو وجامعة الإمام لتأسيس مدرسة لتعليم القيادة للنساء

عادل الحربي (صدى):

قامت كلا من شركة أرامكو ،وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مدرسة لتعليم القيادة للنساء بالجامعة.

جاء ذلك ضمن التعاون المشترك بين الطرفين في هذا المجال، بهدف استقطاب كوادر مؤهلة لضمان مخرجات عالية ،وتحقيق السلامة.

ومن جانبه أوضح رئيس أرامكو الدكتور محمد السقاف، أن الشركة تسعى لتنفيذ المبادرات المفيدة لأبناء الوطن، للمساهمة في تعزيز السلامة المرورية.

كانت إدارة المرور قد اختارت جامعة الإمام لتكون المقر النسائي الثالث لمدارس تعليم القيادة في المملكة.