ليوناردو يشارك في تدريبات الأهلي..والفحوصات: إصابته لا تدعو إلى القلق

نواف السالم(صدى):

شارك لاعب خط وسط الأهلي البرازيلي ليوناردو دي سوزا ، مساء الخميس، في أجزاء من الحصة التدريبية للفريق.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها ليوناردو قدرته على المشاركة في مواجهة الديربي أمام الاتحاد يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في قمة الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدة أن إصابته لا تدعو إلى القلق.

ومن جهة أخرى، أغلق مدرب الأهلي سيرغي ربيروف تدريبات فريقه عن الجماهير ووسائل الإعلام من يوم الخميس، ودأب المدير الفني على إغلاق تدريبات فريقه قبل يومين من موعد أي مباراة، إلا أن أهمية لقاء “الديربي” جعلت ربيروف يقرر تغيير عادته، وإغلاق التدريبات باكراً رغبة في إبعاد لاعبيه بشكل كامل عن أي ضغوط ممكنة، والتفرغ التام للتحضير للمواجهة في سرية تامة.