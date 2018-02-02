تيلرسون: من الأفضل أن يترك رئيس فنزويلا السلطة من تلقاء نفسه

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الخميس، عن وجود احتمال لحدوث إنقلاب عسكري في فنزويلا على الرئيس نيكولاس مادورو ،قائلًا : ” من الأفضل أن يترك السلطة من تلقاء نفسه “.

وأوضح تيلرسون في كلمته بجامعة تكساس قبيل جولة تقوده إلى خمس دول في أمريكا اللاتينية، أن إدارة ترامب لا تدعو إلى تغيير النظام في فنزويلا، قائلًا : ” نحن لا ندعو إلى تغيير النظام أو الإطاحة بالرئيس مادورو، نحن ندعو إلى العودة إلى الدستور “.

يذكر أن الولايات المتحدة وحكومات أخرى تتهم حكومة مادورو بانتهاك الحقوق السياسية وحقوق الإنسان في فنزويلا ، وأنه دمر الاقتصاد وتلاعب بالنظام الانتخابي ليبقي حزبه الاشتراكي في السلطة.