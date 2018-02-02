بالفيديو..بيان مشترك من القوات السعودية والإماراتية إلى أهالي اليمن

عادل الحربي (صدى):

وجهت القوات السعودية والإماراتية متمثلة في اللواء ركن محمد بن سعيد، واللواء ركن محمد مطر، رسالة إلى أهالي الدولة اليمنية.

وأكد اللواء ركن محمد بن سعيد أن الوضع مستقر وكافة الأطراف التزمت بالبيان الصادر من قيادة التحالف، قائلًا : ” هدفنا ضمان أمن واستقرار اليمن، والحفاظ على كيان الدولة اليمنية “.

وأضاف : ” ندعو كافة الأطراف اليمنية للتعامل بحكمة والتركيز على الهدف الرئيسي وهو دحر المليشيات الحوثية “.

واستكمل : ” المملكة والإمارات هدفهما واحد ورؤيتهما مشتركة وليس لديهما هدف سوى أن يكون اليمن آمن ومستقر قابل للتنمية والازدهار”.

من جانبه قال اللواء ركن محمد مطر،أن مستقبل اليمن وبناءه يجب أن يكون هدف الجميع من خلال تغليب المصلحة الوطنية التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

كانت وزارة الخارجية اليمنية أعربت عن تقديرها للمملكة، والتي كان لها الدور الأكبر في انسحاب المتمردين من معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية، والمناطق التي انتشروا فيها وانهاء التمرد وحقن دماء اليمنيين.

وقالت الحكومة الشرعية أن ما قام به المتمردون في عدن من محاولة انقلابية انتهاكًا سافرًا وتهديدًا لأمن المنطقة.