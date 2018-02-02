دراسة: قلة الحركة وشرب المياه في الشتاء يعرضك للجلطات

متابعات(صدى):

أكدت عدة دراسات عالمية أن نسبة حدوث تجلط الدم فى الشرايين والأوردة عالية جدا، وهناك عدة عوامل تتسبب في التجلط، على رأسها ندرة شرب المياه خاصة في الشتاء.

و يتعرض المرضى الذين يتعاطون أدوية مدرة للبول باستمرار لمخاطر حدوث الجلطات.

وتتسبب قلة الحركة أيضًا في التعرض لمخاطر الإصابة بالجلطات، فقد وجد أن حدوث الجلطات أكثر فى السيدات عن الرجال بنسبة 35 %، نظرا لأنهم قليلي الحركة، ويعانون من زيادة الوزن، وقد وجد أن حوالي 60 % من المترددين على المستشفيات يعانون من جلطات في أوردة الساقين بدون الشعور بأعراض مرضية، ويتم اكتشافها باستخدام الدوبلكس على الأوردة بالصدفة.