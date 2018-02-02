” العسل ” يحمي الأسنان من التسوس

متابعات(صدى):

يحتوي عسل النحل على العديد من الفوائد للصحة، فهو بمثابة واقي من معظم الأمراض التي تصيب الجسم.

واستخدم القدماء المصريين العسل في علاج الأسنان وتقويتها ومنع دخول البكتيريا، فهوي يحتوي على مادة الفلور التي تعمل على المحافظة على الأسنان ضد التسوس.

وأكد الأطباء أن العسل يطهر الفم ويقضي على الميكروبات والجراثيم المسببة للتسوس والتهاب اللثة، كما يستخدم عسل النحل بشكل موضعي لازالة التهاب الغشاء المخاطي للفم وذلك لاحتوائه على مادة البرواكس.

وكشف الأطباء أنه يتم أيضا إعطاء مرضى سرطان الفم مزيج من عسل النحل مع شمع عسلي قديم، كما ينصح الجراحون بإعطاء عسل النحل بعد جراحات الفم والفكين ممزوجاً بالفاكهة.