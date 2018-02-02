بعد أيام من إطلاق سراحه..بيان من المملكة القابضة بشأن الوليد بن طلال

عادل الحربي (صدى):

أعلنت شركة المملكة القابضة ،أمس الخميس، أن الأمير الوليد بن طلال استأنف العمل كرئيس لمجلس إدارة شركة الاستثمار العالمية، وذلك بعد أيام من إطلاق سراحه من فندق ” الريتز كارلتون ” على خلفية حملة مكافحة الفساد.

وقالت الشركة في بيان لها : ” يسرنا عودة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال لمواصلة مهامه كرئيس لمجلس إدارة شركة المملكة القابضة “.

وذكر البيان : ” تساهم شركة المملكة القابضة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، لخلق بيئة قوية لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال على المستوى العالمي والمحلي “.