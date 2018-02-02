اليوم..إنطلاق سباق الأبطال للسيارات للمرة الأولى

نواف السالم(صدى):

على خلفية مذكرة اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، في لندن مع رئيس الشركة القائمة على الحقوق فريدرك جونسون، يشهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الجمعة، إنطلاق بطولة سباق الأبطال للسيارات في أول بطولة دولية في رياضة المحركات تستضيفها المملكة.

وضمت المجموعة الأولى من سباق الأبطال لهذه النسخة فرق ألمانيا وأمريكا اللاتينية والمكسيك والولايات المتحدة، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق دول الشمال وبريطانيا والسويد، فيما وجدت فرق السعودية والإمارات ولبنان في المجموعة الثالثة.

كان آل الشيخ، وجه بدخول الجماهير ” شباب وعائلات ” للاستاد بالمجان في بطولة سباق الأبطال العالمي للسيارات.