انتصار برشلونة على فالنسيا بصعوبة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك

نواف السالم(صدى):

حقق نادي برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه نادي فالنسيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو،الخميس، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الملك الإسباني.

وأحرز الأوروغوياني لويس سواريز هدف الفوز من ضربة رأسية في الدقيقة الـ66 من زمن المباراة التي تابعها أكثر من 50 ألف متفرج من قلب الملعب.

وسيحسم الفريقان مسألة التأهل لنهائي البطولة لمباراة الإياب التي ستقام على أرض ملعب ميستايا يوم الخميس المقبل.

وفي المباراة الأخرى في ذهاب الدور نفسه تعادل إشبيلية بهدف لمثله مع ليغانيس الذي أطاح بفريق ريال مدريد في دور ربع النهائي من البطولة.