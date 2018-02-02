مارادونا ممنوع من دخول الولايات المتحدة بسبب تصريحاته ضد ترامب

واشنطن(صدى):

أعلن مدير أعمال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، أنه أصبح ممنوعا من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تصريحاته ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتقاداته المستمرة له.

وأوضح أنه تم رفض طلب مارادونا للحصول على تأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب تصريحات مسيئة لترامب في برنامج تليفزيوني، حيث وصف ترامب قائلا: ” تشيروليتا ” وهي كلمة أرجنتينية تسخدم لوصف الأشخاص الذين ليس لديهم قيمة كبيرة.

يذكر أن مارادونا يحمل كراهية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، على المستويين الرياضي والسياسي، حيث تم ترحيله إلى بلاده فى كأس العالم 1994، التى أقيمت في أمريكا، بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات، إضافة إلى أنه ينتقد السياسات الأمريكية دائماً تجاه دول أمريكا الجنوبية.