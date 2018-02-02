الجبير و المفوض العام لـ ” الأونروا ” يبحثان سُبل التعاون

عادل الحربي (صدى):

بحث وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ،والمفوض العام لوكالة ” الأونروا ” لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيير كرينبول، سبل تعزيز التعاون بين المملكة والوكالة.

كان اللقاء بحضور كلا من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

جاء ذلك على هامش الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي تستضيفه العاصمة المصرية.