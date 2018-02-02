 فرنسا تناشد الصحفيين بتأجيل سفرهم لأفغانستان لتردي الأوضاع الأمنية

باريس(صدى):

طالبت فرنسا، رعاياها بعدم السفر إلى أفغانستان بسبب تردي الأوضاع الأمنية هناك، مناشدة الصحفيّين الفرنسيين الذين يخططون للتوجه لأفغانستان إلى تأجيل سفرهم.

وأصدرت وزارة أوروبا والشؤون والخارجية الفرنسية بيانًا، الخميس، أكدت فيه أن الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال مثيرًا للقلق وأنه يُنصح بشدة عدم التوجه إلى هناك.

وأوضحت أنه تم تصنيف معظم الأراضي الأفغانية بما في ذلك العاصمة ” كابول ” باللون الأحمر على بوابة إرشادات السفر بموقعها الإلكتروني.