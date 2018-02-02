إطلاق مشروع ” المقاييس التربوية والنفسية ” في جميع المناطق

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة التعليم ،عن إنطلاق مشروع ” المقاييس التربوية والنفسية ” بجميع مناطق المملكة، مستهدفًا الطلاب من الصف السادس الابتدائي إلى الثالث الثانوي.

ويعد مشروع المقاييس النفسية والتربوية ضمن مشروعات الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، شارك فيه المشروع حوالي 124 ألف طالب وطالبة كعينة، وأكثر من 600 مشرف ومشرفة.

وبدأت المرحلة الأخيرة للمشروع بعقد ورش تدريبية لمنسقي ومنسقات المناطق التعليمية، تمهيدًا لتطبيقها على الطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 1438-1439 هـ.

ويهدف المشروع إلى إعداد قائمة بالمقاييس النفسية والتربوية وفق احتياجات الطلاب ، ويتضمن خمسة مقاييس هي ” مقياس التوافق الدراسي- مقياس الثقة بالنفس- مقياس قوة الأنا- مقياس الأفكار اللاعقلانية- مقياس أزمة الهوية ” .