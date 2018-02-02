3 ملايين ريال لتحسين تقاطع الدائري مع طريق الأمير محمد بن فهد

عادل الحربي (صدى):

تنظيما لحركة المرور،ولرفع مستوى السلامة ،ولسهولة وإنسيابية الحركة المرورية، رصدت وزارة النقل ثلاثة ملايين ريال لتحسين تقاطع الطريق الدائري مع طريق الأمير محمد بن فهد.

وباشر فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية تحسين التقاطع الذي يشهد إزدحاماً مرورياً شديداً واختناقات مرورية، بعد أن تم فتح الطريق الدائري، حيث يشغل موقعاً مهماً جداً لسكان مدينة الدمام ويحيط به عدة مناطق حيوية كما يخدم قاصدي مدينة الدمام للقادم من منطقة الرياض والخبر والظهران.

وأشار مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال ثلاثة أشهر.