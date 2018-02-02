طرح 3 ملايين مقعد إضافي خلال العام لطيران أديل

حمود العنزي (صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة طيران أديل ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر ، عن خطة طيران أديل خلال العام الحالي ، في ظل شغلها لـ 36 رحلة يومية بين مدن المملكة ، حيث تستمر في التوسع الداخلي ، لتطلق هذا العام أولى رحلاتها الدولية .

وأشار ” الجاسر ” ، إلى أن الخطوط السعودية استطاعت في العام الماضي أن تضيف مليوني مقعد داخلي ، بعدما عززت قدراتها بـ 32 طائرة إضافية جديدة ، وهو ما أسهم في حل مشكلة شح المقاعد الداخلية على مدار رحلات العام .

وأوضح رئيس مجلس إدارة أديل ، أن الشركة ستطرح حوالي 3 ملايين مقعدًا ، من المتوقع أن تحقق إضافتها نسبة إشغال جيدة خلال 2018 ، لتشكل النسبة الأعلى على مستوى المنطقة ، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بسعودة وظائف أديل ، حيث نسبتهم تصل في المضيفين إلى 100% ، وبنسبة أكثر من 50% فيما يتعلق بأعمال الصيانة .