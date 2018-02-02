بالصور.. الملحقية الثقافية في كندا تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

أوتاوا(صدى):

نظمت الملحقية الثقافية في كندا أيامُا ثقافية هذا الأسبوع احتفاء باليوم العالمي للغة العربية في كل من جامعة أوتاوا و جامعة كارلتون و كلية الجون كوين و مدرسة جلاشان الحكومية و المركز التجاري سان لوران وذلك رغبة من الملحقية في مد جسور للتواصل الثقافي مع المجتمع الكندي.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بحفل رسمي في مقر جامعة أوتاوا برعاية سفارة المملكة لدى كندا، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين نايف بن بندر السديري والملحق الثقافي الدكتور فوزي بن عبد الغني بخاري وعمدة مدينة أوتاوا جيم واتسون وعدد من أعضاء البرلمان الكندي وسفير جامعة الدول العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية صلاح سرحان وسفراء الدول العربية والإسلامية والأكاديميين المهتمين باللغة العربية وممثلي بعض الجامعات الكندية.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا في كلمته الافتتاحية أهمية اللغة العربية عالمياً وعلى الجهود الدولية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم اللغة العربية.

وشكر الملحق الثقافي في كلمة مماثلة المؤسسات التعليمية الكندية والجامعية التي أولت اللغة العربية رعايتها وأدرجتها ضمن برامجها الدراسية.