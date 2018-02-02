المعارضة القطرية: سنحاسب ” تميم ” على ما ارتكبه بحق الدوحة

طلال الضوي(صدى):

توعدت المعارضة القطرية، بمحاسبة تميم حمد آل ثاني، على ما ارتكبه بحق بحق الدوحة، مشددًا على إعادة قطر كرامتها ومكانتها الخليجية والعربية والعالمية.

وأكدت المعارضة القطرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” إستحضار الاجنبي بهدف الاستقواء على جيراننا وأشقائنا وإسترضاء جماعات ومجموعات ضغط بعيدة آلاف الاميال عن خليجنا العربي لضرب صورة من يربطنا به القرابة والاخوة، يشكل عارً ا لا بعده عار على تميم وحاشيته ” .

تابعت المعارضة، ” الأنباء العالمية الفاضحة تتوالى عن توسل النظام القطري للخارج لكي يتدخل في شؤون خليجنا وشعوبه.. وفوق كل هذا، يتم الاستهزاء بما يفعله تميم من قِبل الذين يتوسلهم بعد أن دفع لهم ملايين الدولارات ومنحهم المزايا والخدمات ” .