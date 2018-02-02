دراسة: البكتيريا الموجودة في الحليب تعزز التهاب مفاصل الروماتويدي

واشنطن(صدى):

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن سلالة من البكتيريا الموجودة فى الحليب قد تكون محفزة لتطوير التهاب المفاصل الروماتويدي بين الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لذلك.

وأظهرت الدراسة، وجود صلة بين التهاب المفاصل الروماتويدي وبكتيريا تعرف باسم ” ماب ” ، قد تنتقل هذه البكتيريا إلى الإنسان عن طريق شرب حليب الأبقار.

أجريت الدراسة على أكثر من 100 مريض متطوع، حيث وجد أن ما يقرب من 80% من المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي عانوا من طفرة جينية فى جين ” PTPN2 /22 ” ، فيما أثبتت نسبة 40% من المشاركين في الدراسة إصابتهم ببكتيريا ” ماب ” .

من جانبه قال الدكتور ” شازيا بيج ” ، أستاذ الأمراض الروماتيزمية فى جامعة فلوريدا الأمريكية، ” نحن لا نعرف سببا لالتهاب المفاصل الروماتويدي، لذلك نحن متحمسون فى العثور على العلاقة بين البكتيريا وزيادة مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ” .