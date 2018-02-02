دراسة: حبوب منع الحمل تحمي من السرطان

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن إحدى الفوائد المحتملة للاستعمال طويل الأجل لحبوب منع الحمل، وهي الوقاية من سرطان المبيض. وأفادت النتائج أن الحبوب التي يتم تناولها عن طريق الفم تقلل خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة تتراوح بين 10 و12 %.

وقالت الدراسة : النساء اللاتي تناولن حبوب منع الحمل 5 سنوات أو أكثر لديهن وقاية أكبر من سرطان المبيض وبحسب الدراسة التي نُشرت في دورية ” أوبستيتريك أند جيناكولوجي ” تمت مراجعة 20 دراسة سابقة عن آثار حبوب من الحمل، وتبين أن النساء اللاتي تناولنها لـ 5 سنوات أو أكثر قلت لديهن مخاطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة تزيد عن 10%.

وكانت دراسة سابقة قد نشرت عام 2002 في ” جورنال أوف ناشيونال كانسر إنستيتوت ” قد وجدت أن تناول الحبوب التي تحتوي على هرمون البروجسترون يحمي المبيض من الأورام مقارنة بمن لا تتناولن حبوب منع الحمل.