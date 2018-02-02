” الاتصالات السعودية ” تعلن وظائف شاغرة للرجال في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات ، مع اشتراطها وجود خبرات سابقة ؛ للعمل بمقر الشركة في العاصمة الرياض .

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– خبير إدارة المعرفة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

– خبير البحث والتطوير: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات).

– مشرف تخطيط القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير قسم تنفيذ المفاهيم: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، المالية).

– مدير قسم تطوير المفاهيم: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، المالية).

ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من اليوم الموافق 1 فبراير ، وحتى 10 فبراير المقبل ، وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنـــــــــــــا) .