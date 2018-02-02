الإنذار المبكر يحذر من تشكل ضباب يعيق الرؤية بأجزاء من المملكة
أكد النظام الآلي للإنذار المبكر ، إن هناك حالة من الضباب تتشكل على مناطق الباحة والأجزاء الساحلية من عسير وجازان ومنطقة عرعر في الحدود الشمالية لتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة ، بالإضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .
وحذر الإنذار المبكر من تدني مستوى الرؤية الأفقية بهذه المناطق بسبب الضباب ، يوم غد الجمعة .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24087 ] نشر منذ 50 دقيقة
يازين المنظر يهبل
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الي ماتعود على الضباب مسكين