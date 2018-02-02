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الإنذار المبكر يحذر من تشكل ضباب يعيق الرؤية بأجزاء من المملكة

الإنذار المبكر يحذر من تشكل ضباب يعيق الرؤية بأجزاء من المملكة
عادل الحربي(صدى):

أكد النظام الآلي للإنذار المبكر ، إن هناك حالة من الضباب تتشكل على مناطق الباحة والأجزاء الساحلية من عسير وجازان ومنطقة عرعر في الحدود الشمالية لتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة ، بالإضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .

وحذر الإنذار المبكر من تدني مستوى الرؤية الأفقية بهذه المناطق بسبب الضباب ، يوم غد الجمعة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24087 ] نشر منذ 50 دقيقة

يازين المنظر يهبل
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الي ماتعود على الضباب مسكين

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