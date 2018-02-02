شركة المراعي للألبان تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة المراعي للألبان، وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من 31 /يناير 2018

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مجموعة المنتجات- التجارة (الدواجن): درجة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– مدير تدريب الشعبة (الدواجن): درجة البكالوريوس في تخصص الأعمال التجارية، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا.