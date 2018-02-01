أخصائي نفسي عن رقصة شارع الفن: لم يمارسا الحرية بطريقة مهذبة

أبها(صدى):

قال الأخصائي النفسي والأسري، محمد عازب، إن الشاب والشابة اللذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان في شارع الفن، لم يمارسا الحرية بطريقة مهذبة، نسيا أن ما يفعلانه ليس من فن الشارع، لذلك يحتاجان إعادة تأهيل وتربية.

وتابع ” عازب ” ، في حواره ببرنامج ” ياهلا ” ، المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن شباب هذا اليوم يتناسى أننا في مجتمع محافظ، مضيفا: ” يجب أن نتوقف أمام هذا الموقف بصدد البحث عن العلاج، وليس لتوجيه العقوبة فقط، نحن مجتمع فطرته سليمة عندما يشاهد هذه السلوكيات يدرك فورًا أنها دخيلة علينا ” .

وتابع الأخصائي النفسي، ” لا يجب أن ننجر وراء صراعات فكرية في التعليق على هذا الأمر، أنا واثق أن الشاب والشابة نشآ في بيت سليم نشأة قويمة، لكنهما رقصا الرقصة الصح في المكان والزمان الخطأ ” .