شاهد.. تشوه وجه عروس في مركز تجميل قبل زفافها

القاهرة(صدى):

ذهبت فتاة مصرية تدعى ” ولاء ” ، تبلغ من العمر 33 عامًا وتعمل محاسبة ببنك شهير في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية، إلى مركز تجميل بهدف إزالة نقاط سوداء في الوجه استعدادا لزفافها بعد أسبوع.

وقال المحامي المستشار عصام مهنا، إنه عقب خروج ” ولاء ” من المركز وذهابها للمنزل شعرت الفتاة بزيادة الألم، ورويدا رويدا بدأت تظهر على وجهها آثار حروق وبقع سوداء كبيرة.

بعدها ذهبت ولاء إلى اثنين من كبار الأطباء، فأكدا لها أنها مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثانية تستلزم علاجا لمدة عام، ورغم ذلك سيبقى هناك تشوهات وعاهات مستديمة على وجهها.

ما زاد من الكارثة التي ألمت بولاء، كما يقول محاميها، هو تأجيل زفافها، فضلا عن أنها ستعيش طيلة عمرها مصابة بتشوهات في الوجه بعدما كانت شديدة الجمال.. والسبب خطأ من طبيبة شهيرة.