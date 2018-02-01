فؤاد أنور يكشف أهم لاعبي الكرة في جيله

ماجد الأشرم(صدى):

حرص أسطورة المنتخب الوطني ونادي الشباب فؤاد أنور ، على توجيه الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، لاهتمامه بمهرجان اعتزاله ، كاشفًا عن أهم لاعبي كرة القدم في جيله من السعوديين .

وأشار ” أنور ” في تصريحات له بإذاعة ” يو إف إم ” ، اليوم الخميس ، إن ” آل الشيخ ” تابع حفل اعتزاله خطوة بخطوة ، قائلًا ” هذه أول مرة أرى مسؤولًا في الرياضة يهتم هذا الاهتمام بحفل اعتزال وكأنه مباراة للمنتخب ” .

وتابع قائلًا ” اهتمام المدرسة سابقًا كان له دور كبير في تكوين شخصية اللاعب ، وكان أحد الأسباب التي جعلتني أشق طريقي في الرياضة ” .

ولفت النجم فؤاد أنور إلى أهم لاعبي كرة القدم في جيله ، قائلًا ” أهم 5 لاعبين بالنسبة لي من جيلي: فهد المهلل ، سعيد العويران ، سامي الجابر ، وليد الطرير، خالد الرويحي ، بالإضافة إلى سالم سرور ” .