شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التصنيع الوطنية، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأفادت الشركة بأن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف مناوب- البولي بروبلين (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مشغل أول- البولي بروبلين (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مدير- مبيعات المنطقة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الصناعية).

– مهندس ثانٍ- الإنتاج (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا.