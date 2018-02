بالفيديو.. ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا ترامب المحرجة

كشفت زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مؤخرا، عن الهدية التي تلقتها من ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عامين، وسببت إحراجا بالغا لها.

وأكدت ميشيل أوباما، أثناء حلولها ضيفة في برنامج مقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، أنها شعرت بالإحراج من الهدية، لأن ميلانيا خرجت عن البروتوكولات وقتها.

وقالت: ” كنت مندهشة للغاية عندما حصلت على الهدية وهي عبارة عن صندق، والكل انصرف ولم يأتي أحد لأخذه، وكنت سأعتقد بأنني سألتقط الصور معه، حتى تدخل زوجي، وأخذ الصندوق ووضعه بالداخل ” .

وأفصحت ميشيل أوباما في البرنامج، عن أن هدية ميلانيا ترامب لها عبارة عن إطار لصورة، وصفته بـ ” الجميل ” .

.@MichelleObama told me about her awkward encounter with Melania Trump and a gift. You’ll hear more about this tomorrow. pic.twitter.com/IAsFpgdJs8

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) ١ فبراير، ٢٠١٨