عائض القرني: الحسد يكثر عند أهل الأوهام والبطالة والكسل

علي القحطاني (صدى):

قال الداعية عائض القرني، إن الحسد يكثر عند أهل الأوهام والبطالة والكسل.

وأضاف عائض القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : طالعت سِيَر الصحابة والفاتحين من المسلمين فإذا هو نادر من أُصيب منهم بعين أو حسد وقد فتحوا العالم.

وتابع القرني :قرأت سِيَر المُخترعين والمُكتشفين الغربيين والشرقيين فلم نسمع بعين ولا حسد، إنما كثر الحسد والعين عند أهل الأوهام والبطالة والكسل.