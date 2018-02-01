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عائض القرني: الحسد يكثر عند أهل الأوهام والبطالة والكسل

عائض القرني: الحسد يكثر عند أهل الأوهام والبطالة والكسل
علي القحطاني (صدى):

قال الداعية عائض القرني، إن الحسد يكثر عند أهل الأوهام والبطالة والكسل.

وأضاف عائض القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : طالعت سِيَر الصحابة والفاتحين من المسلمين فإذا هو نادر من أُصيب منهم بعين أو حسد وقد فتحوا العالم.

وتابع القرني :قرأت سِيَر المُخترعين والمُكتشفين الغربيين والشرقيين فلم نسمع بعين ولا حسد، إنما كثر الحسد والعين عند أهل الأوهام والبطالة والكسل.

 


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