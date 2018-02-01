عائض القرني: الحسد يكثر عند أهل الأوهام والبطالة والكسل
قال الداعية عائض القرني، إن الحسد يكثر عند أهل الأوهام والبطالة والكسل.
وأضاف عائض القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : طالعت سِيَر الصحابة والفاتحين من المسلمين فإذا هو نادر من أُصيب منهم بعين أو حسد وقد فتحوا العالم.
وتابع القرني :قرأت سِيَر المُخترعين والمُكتشفين الغربيين والشرقيين فلم نسمع بعين ولا حسد، إنما كثر الحسد والعين عند أهل الأوهام والبطالة والكسل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26388 ] نشر منذ 1 ساعة
مع أحترامي وحبي لك يبوعبدالله
لكنك تغرد خارج السرب
لك فترة وأنت على ذا الحال🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24087 ] نشر منذ 56 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24087 ] نشر منذ 52 دقيقة
مو كلهم يا القرني مو كلهم