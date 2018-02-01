” سيمينس ” الألمانية يعلن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية ” SIEMENS ” -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس طاقة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مساعد مدير- استشارات تمويل التجارة (الرياض): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (التمويل، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الاستشارات المالية التجارية (الرياض): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (التمويل، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير المشروع التجاري (الدمام): الدرجة الجامعية في تخصص ذي صلة.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة- إدارة الطاقة (جدة): الدرجة الجامعية في مجال الهندسة ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2018م.

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