معارض قطري يكشف تفاصيل تمويل الحمدين للإرهاب

طلال الضوي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي للمعارضة القطرية خالد الهيل ، عن كوارث قطرية جديدة يرتكبها نظام الحمدين في مسار دعم التنظيمات الإرهابية ، على الرغم من تراجع المستوى الاقتصادي للدوحة بعد مقاطعة دول الرباع العربي لها .

وأكد ” الهيل ” ، إن النظام القطري يصرف المليارات في الخارج على حساب الشعب ، حيث قامت الدوحة بتمويل وسائل إعلام تخريبية وفصائل إرهابية بحوالي 663 مليون دولار ، أكثر من ثلثي المبلغ خصص لفصائل وأحزاب مسلحة متطرفة في دول مثل ليبيا وأفغانستان وسوريا والصومال ، فيما يختص الثلث الأخير بالإعلام القطري الإرهابي .

وأشار المعارض القطري ، إلى أن مبالغ الحوثيين وصلت إلى حوالي 200 مليون دولار ، تم نقلها من خلال بنك في الصين ، حيث تنقل قطر المليارات للعناصر الإرهابية الإيرانية بطائراتها المدنية .