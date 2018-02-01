عبداللطيف جميل يعلن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الموارد البشرية (الرياض).

– منسق مبيعات (جدة).

– مسؤول خدمة العملاء (المدينة المنورة).

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــــا)