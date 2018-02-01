3 وظائف إدارية شاغرة في مجموعة البحري بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة الوطنية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “ مجموعة البحري ” ، وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وقالت الشركة إن الوظائف المتاحة على مسمى: محلل تطبيقات وظيفتين: درجة البكالوريوس في تخصصات: هندسة الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها، مسؤول الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنـــــــــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2018م، ومستمر حتى تاريخ 1 إبريل 2018م.