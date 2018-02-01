بالفيديو.. المرور تقدم الشكر لقائدي المركبات على الالتزام بقواعد السير
قدمت الإدارة العامة للمرور، الشكر لكل من التزم بقواعد المرور مؤكدة أن التقيد بقواعد وآداب المرور يسهم بالحد من حوادث السير.
ونشرت ” الإدارة ” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوضح التزام عدد من السائقين بقواعد المرور، موضحة أن التقيد واحترام انظمة المرور حالة حضارية ويفترض ان تكون التزاماً طوعياً لأنها وجدت لحماية أفراد المجتمع من المخاطر المحتملة في حالة المخالفة.
التقيد بقواعد السير دليل على الرقي فشكرًا لكم #المرور_السعودي pic.twitter.com/aIOqkKE1zL
— #المرور_السعودي (@eMoroor) ١ فبراير، ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26388 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يعطيكم العافية
وأجمل تحية لجميع رجال المرور
خاصة مرور منطقةمكه المكرمه😘😘😘😘