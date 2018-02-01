بالفيديو.. المرور تقدم الشكر لقائدي المركبات على الالتزام بقواعد السير

حمود العنزي (صدى):

قدمت الإدارة العامة للمرور، الشكر لكل من التزم بقواعد المرور مؤكدة أن التقيد بقواعد وآداب المرور يسهم بالحد من حوادث السير.

ونشرت ” الإدارة ” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوضح التزام عدد من السائقين بقواعد المرور، موضحة أن التقيد واحترام انظمة المرور حالة حضارية ويفترض ان تكون التزاماً طوعياً لأنها وجدت لحماية أفراد المجتمع من المخاطر المحتملة في حالة المخالفة‏.