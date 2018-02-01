بالفيديو.. تجدد المظاهرات في إيران بعدة مدن
انطلقت العديد من المظاهرات، مساء اليوم الخميس، في مختلف المدن الإيرانية، ومناطق جغرافية متباعدة مجددًا في تبريز، وأصفهان، والأحواز، ومشهد، وكوهدشت، وبيرجند، وسنندج، خرم آباذ.
و تجددت المظاهرات في إيران، منذ ثلاثة أيام في في عدة مدن إيرانية، حيث هتف المتظاهرون ” الموت للديكتاتور ” وهو أحد الشعارات الأساسية خلال الاحتجاجات الأخيرة التي استهدفت مرشد النظام الإيراني علي خامنئي وطالبت برحيله، وعدم ممارسة القمع ودعم سلمية المظاهرات.
هذا المساء
انطلاق العديد من المظاهرات في مختلف المدن الايرانية ، ومناطق جغرافية متباعدة. تبريز، اصفهان، الأحواز، مشهد، كوهدشت، بيرجند، سنندج، خرم آباذ pic.twitter.com/mu7AmWqLr6
— Mohammed Alsulami (@mohalsulami) ١ فبراير، ٢٠١٨
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