  • الخميس 1

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. تجدد المظاهرات في إيران بعدة مدن

بالفيديو.. تجدد المظاهرات في إيران بعدة مدن

بالفيديو.. تجدد المظاهرات في إيران بعدة مدن
طهران(صدى):

انطلقت العديد من المظاهرات، مساء اليوم الخميس، في مختلف المدن الإيرانية، ومناطق جغرافية متباعدة مجددًا في تبريز، وأصفهان، والأحواز، ومشهد، وكوهدشت، وبيرجند، وسنندج، خرم آباذ.

و تجددت المظاهرات في إيران، منذ ثلاثة أيام في في عدة مدن إيرانية، حيث هتف المتظاهرون ” الموت للديكتاتور ” وهو أحد الشعارات الأساسية خلال الاحتجاجات الأخيرة التي استهدفت مرشد النظام الإيراني علي خامنئي وطالبت برحيله، وعدم ممارسة القمع ودعم سلمية المظاهرات.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *