بالفيديو.. تجدد المظاهرات في إيران بعدة مدن

طهران(صدى):

انطلقت العديد من المظاهرات، مساء اليوم الخميس، في مختلف المدن الإيرانية، ومناطق جغرافية متباعدة مجددًا في تبريز، وأصفهان، والأحواز، ومشهد، وكوهدشت، وبيرجند، وسنندج، خرم آباذ.

و تجددت المظاهرات في إيران، منذ ثلاثة أيام في في عدة مدن إيرانية، حيث هتف المتظاهرون ” الموت للديكتاتور ” وهو أحد الشعارات الأساسية خلال الاحتجاجات الأخيرة التي استهدفت مرشد النظام الإيراني علي خامنئي وطالبت برحيله، وعدم ممارسة القمع ودعم سلمية المظاهرات.