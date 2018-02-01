” بهاء وطه ” رواية جديدة لتأثير عقوبات العراق على كردستان

بغداد(صدى):

نشرت فضائية ” العربية ” تقرير مصور يروي معاناه جديدة توضح تؤثر العقوبات التي تفرضها بغداد على إقليم كردستان فقط على الشعب الكردي، بل أيضا على النازحين، وهي قصة بهاء وطه.

بهاء وطه طفلان شقيقان، فقد الأول ساقيه في حين خسر الثاني ساقاً واحدة بعد أن سقطت قذيفة هاون أطلقها تنظيم داعش على منزلهما في الحمدانية بالموصل، إذ لم يعد باستطاعتهما اللعب مع أقرانهما بالطابة أو ركوب الدراجة الهوائية.

وتكفّلت ” مؤسسة روناهي الخيرية ” بتأمين أرجلٍ صناعية لطه وبهاء. ووعدت مديرتها جيان ميراني بهاء بتأمين دراجة نارية له يستقلها إلى المدرسة.