بالأسماء.. الفائزين في انتخابات غرفة المنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

أُعلنت اليوم الخميس نتائج انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الشرقية خلال دورتها 18، وجاءت النتيجة :

‏الفائزون في انتخابات غرفة الشرقية، فئة الصناع:

‏١- حمد البوعلي ٣٦٠٨

‏٢- أحمد المهيدب ٢٨٢٩

‏٣- ضاري العطيشان ٢١٩٠

‏٤- إبراهيم آل شيخ ٢١٩٠

‏٥- ناصر الهاجري ١٦٣٦

‏٦- صلاح القحطاني ١٤٩٩

‏الفائزون في ‫انتخابات غرفة الشرقية، فئة التجار:

‏١- ناصر الأنصاري ٢٦٧٧

‏٢- عبدالحكيم العمار ٢٥٢٠

‏٣- سعدون الخالدي ٢٤٠٣

‏٤- محمد صالح السيد ٢٣١٥

‏٥- حمد الحماد ١٣٦٠

‏٦- بندر الجابري ١١٩٣