بالأسماء.. الفائزين في انتخابات غرفة المنطقة الشرقية
أُعلنت اليوم الخميس نتائج انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الشرقية خلال دورتها 18، وجاءت النتيجة :
الفائزون في انتخابات غرفة الشرقية، فئة الصناع:
١- حمد البوعلي ٣٦٠٨
٢- أحمد المهيدب ٢٨٢٩
٣- ضاري العطيشان ٢١٩٠
٤- إبراهيم آل شيخ ٢١٩٠
٥- ناصر الهاجري ١٦٣٦
٦- صلاح القحطاني ١٤٩٩
الفائزون في انتخابات غرفة الشرقية، فئة التجار:
١- ناصر الأنصاري ٢٦٧٧
٢- عبدالحكيم العمار ٢٥٢٠
٣- سعدون الخالدي ٢٤٠٣
٤- محمد صالح السيد ٢٣١٥
٥- حمد الحماد ١٣٦٠
٦- بندر الجابري ١١٩٣
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