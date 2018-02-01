” الأمير خالد بن الوليد ” يحارب السمنة بفتح مطاعم نباتية في 6 دول عربية

نورة الشهري (صدى):

يعتزم الأمير خالد بن الوليد بن طلال، فتح مطاعم جديدة تعتمد على وجبات طعام نباتية، في ست دول عربية.

وقال ” بن طلال ” ، إنه بحلول عام 2020 سيتم افتتاح 10 مطاعم في كل من ” الإمارات، والبحرين، والمملكة، والكويت ولبنان، والأردن ” بهدف محاربة مشكلة السمنة المتزايدة بين سكان دول الشرق الأوسط.

وأضاف ” بن طلال ” ، أن دول المنطقة تحتل مكانة متقدمة في قوائم الدول الأكثر سمنة في العالم، وأن ذلك شيء يدعو للحزن، معتبرا أن افتتاح 10 مطاعم نباتية لن يحل المشكلة بشكل كامل، ولكنها مجرد خطوة على الطريق الصحيح.

يُذكر أن الأمير خالد يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، كما صرح والده الأمير الوليد بأنه نباتي أيضًا، وأنه يتبع نظاما للحمية الغذائية.