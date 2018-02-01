كلاب وقطط الشوارع يضعان موسكو في مأزق

موسكو(صدى):

ألقت منظمات معنية بحقوق الحيوانات في أوروبا وروسيا ، اتهامات صريحة اليوم الخميس ، على عاتق موسكو ، تتعلق بالتحايل لإعدام نحو 2 مليون كلب ضال وقطة مشردة ، تنتشر بين المدن التي تستضيف فعاليات كأس العالم خلال الصيف القادم .

وكشفت روسيا مسبقًا عن خطتها الأمنية لنشر فرق لملاحقة كلاب وقطط الشوارع قبل إعدامها رميًا بالرصاص أو السم ، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية .

وأشارت إكاترينا ديمترييفا ، مديرة مؤسسة مدينة حماية الحيوان العالمية ، إلى أن روسيا تريد أن تحقق أكبر قدر من الأمان والمظهر العام الجيد ، من خلال اتباع وسيلة التخلص من الحيوانات قائلة ” يجب أن يتوقف ذلك فورًا ” .

فيما أعربت آنجيلا سايبود إحدى أعضاء اتحاد حماية الحيوان في روسيا ، عن تشككها من إجراءات موسكو الحمائية تجاه القطط والكلاب في الشوارع ، قائلة ” لا توجد حتى الآن أي ملاجئ معروفة ليقيموا فيها..العكس هو الصحيح ، فمخصصات المحليات لرعاية الحيوانات تتقلص يومًا بعد آخر ليصبح الوضع كارثيًّا ” .