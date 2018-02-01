التعليم توافق على آلية للاستفادة من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير

حمود العنزي (صدى):

وافق معالي وزير التعليم د. عبدالرحمن محمد العاصمي، على ما خرجت به اللجنة المركزية للتشكيلات الاشرافية بشأن الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير في قطاعات الوزارة المحتاجة لخدماتهم.

وجاء رأي اللجنة المشكلة على أنه وفق ماورد في الباب الخامس من ضوبط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية والياتها بشأن تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في جهاز الوزارة أن تكون خدمته في التعليم 12 سنة فأكثر منها 4 سنوات على الأقل في المجال الإشرافي.

وترى اللجنة أن تعادل درجة الدكتوراه أربعة أعوام خدمة في الإشراف بإدارات التعليم وتعادل درجة الماجستير خدمة في الإشراف بعامين.

كما تضمن بأن تطبق هذه القاعدة على الحاصلين درجة الدكتوراه المعتمدة من الجامعات السعودية أو الابتعاث ويحق لإدارات العموم والامانات والمراكز بجهاز الوزارة أن تطلب من اللجنة المركزية للتشكيلات الاشرافية أن تستثنيها من هذه القاعدة إذا كانت لا تتناسب وضوابط التكليف لديها.