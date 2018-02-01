محافظ الجموم يلتقي رئيس هيئة الأمر بالمعروف لمناقشة العمل الميداني

نايف السالم(صدى):

ناقش محافظ الجموم عمران الزهراني خلال لقائه اليوم الخميس، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ وليد بن سلامة الأحمدي، المسائل المتعلقة بالعمل الميداني والتوعوي وتفعيل اللجان المشتركة بين الهيئة والمحافظة.

وأبدى محافظ الجموم استعداد المحافظة للتعاون فيما يخدم الصالح العام وتحقيق لتطلعات ولاة الأمر – أيدهم الله -.

من جانبه أوضح الشيخ وليد الأحمدي أن هذه الزيارات تأتي إنفاذا لتوجيهات معالي الرئيس العام رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الهادفة إلى تعزيز العلاقة ومد جسور التعاون بين الهيئة والدوائر الحكومية.