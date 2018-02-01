استقالة ثالث أكبر مسئول في الخارجية الأمريكية

واشنطن(صدى):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن توم شانون ثالث أكبر مسئول فيها استقال من منصبه في أحدث خروج لدبلوماسي بارز منذ تولى الرئيس دونالد ترامب الرئاسة قبل عام.

وقال ” شانون ” ، الذي يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية ويمتد تاريخه المهني على مدى 34 عاما، والبالغ من العمر60 عاما، في خطاب لموظفي الوزارة إنه يستقيل لأسباب شخصية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت، إن شانون وافق على طلب من وزير الخارجية ريكس تيلرسون بالاستمرار مؤقتا في منصبه لحين تعيين خليفة له، مشيرة إلى ان شانون خدم في عهد 6 رؤساء وعشرة وزراء للخارجية.

ويحرم رحيله وزارة الخارجية من دبلوماسي مخضرم في وقت توجد فيه مخاوف متزايدة من قضايا مثل التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

ويتعين على ترامب الآن أن يعين خلفا لشانون لكن اختياره سيحتاج تصديقا من مجلس الشيوخ.